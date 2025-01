Filha da técnica de enfermagem que acreditou ter ganhado a Mega da Virada faz pedido: 'Sem comentários maldosos'

A filha da técnica de enfermagem Josiane Bittencourt, que ficou famosa ao acreditar que ganhou a Mega-Sena da Virada e teve um vídeo viralizado, pediu para os usuários do Instagram continuarem a ajudar a mãe a viralizar, mas “sem comentários maldosos”.

Nicolly Motter justificou que “não foi nada por mal, foi o calor do momento, cansaço de plantão”. Josiane pensou ter ganhado o sorteio enquanto estava de plantão no Hospital Municipal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na noite de 31 de dezembro de 2024. Entretanto, os números sorteados estavam em jogos diferentes de um bolão.

Ajudem minha mãe viralizar, sem comentários maldosos, não foi nada por mal, foi o calor do momento, cansaço de plantão!!! Vamos rir juntos.” Nicolly Motter Filha de Josiane Bittencourt

A técnica de enfermagem chegou a abandonar o plantão, por acreditar que tinha ficado milionária. Mas, ao perceber que tinha se enganado, voltou ao trabalho. “Não ensinam pra gente na escola ou na faculdade como saber se a gente ganhou na Mega Sena”, brincou Josiane.

Veja também País Polícia do RJ investiga 'surubão do Arpoador': orgia explícita entre homens ocorreu durante o réveillon País Adolescente de 14 anos é morto enquanto tirava mangas de pé em terreno particular no Paraná; polícia busca suspeitos

Como a técnica de enfermagem se enganou

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Josi explicou que participou de seu primeiro bolão com amigas e, como estava sem pacientes no momento do expediente, aproveitou para conferir a apuração da loteria.

Veja o vídeo:

Durante o sorteio, ela percebeu que marcou seis números no bilhete e, então, achou que tivesse sido premiada. Ela não sabia que, na verdade, para ganhar, é preciso acertar seis números no mesmo jogo, ou seja, todos devem estar na mesma linha, e não de forma aleatória.

A adrenalina tomou conta da técnica de enfermagem, que saiu da sua sala e foi ao corredor do hospital para avisar aos colegas de trabalho que era a mais nova milionária da cidade. “Cada número era uma adrenalina. Fui marcando um, dois, três... seis números, e não contive a emoção, saí para avisar meus amigos que tinha ganhado a Mega”, relembra Josi.

A emoção foi tão contagiante que Nathália Dal Ros, uma colega funcionária do hospital, que também estava de plantão, começou a filmar a reação de Josiane. O vídeo foi publicado no Tiktok e causou grande repercussão, ganhando milhões de visualizações. Com a viralização do caso, Josi recebeu o apoio de usuários na rede social e conquistou diversos seguidores.

Ainda sem se dar conta do engano, a profissional disse que ligou para o irmão para informar que havia ganhado na Mega da Virada. Por achar que realmente estava milionária, ela saiu do plantão e o irmão foi buscá-la no hospital.

No trajeto para casa, ela enviou uma mensagem de comemoração para uma amiga que também estava no bolão, mas foi alertada pela colega de que havia um engano.

”Eu falei com minha amiga toda feliz, mas logo vi a mensagem dela dizendo que a gente não tinha ganhado, aí que me dei conta do erro”, contou.

O irmão de Josi, então, explicou para ela as regras da loteria. Diante da frustração, a técnica de enfermagem retornou ao plantão no hospital municipal. “Tive que voltar à realidade”, brincou.