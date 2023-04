Família de Marielle Franco tem acesso autorizado a inquérito sobre o assassinato, decide STJ

Schietti, relator do caso, afirmou que o acesso da família às investigações é um direito. “O direito do acesso à vítima ao inquérito deflui do princípio republicado que trata de garantir memória e devida reparação. É um direito à verdade, à memória e à Justiça. Negar acesso da vítima é reduzi-la a uma não entidade e reforçar a violação de seus direitos”, disse.

Já o promotor Eduardo Morais Martins diz acreditar que o caso pode servir de precedentes e afetar uma série de investigações pelo país. “O que está sendo decidido aqui não é só para Marielle, mas para todas as famílias do Brasil. Estaremos afetando todas as investigações em curso. Estaremos dizendo que toda as vítimas podem ter acesso a dados sigilosos. Estamos falando de vítimas”, afirmou.

Sobre o caso, estão presos apenas os acusados de matar Marielle e Anderson: o policial reformado Roni Lessa e o ex-policial militar Élcio Queiroz. Inquérito ainda investiga o mandante do crime e a motivação. O julgamento pelo tribunal do júri ainda não foi marcado.