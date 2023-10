Entidades investigam morte de mais de 100 botos e golfinhos em lago do Amazonas

As mortes de mais de 100 botos cor-de-rosa e tucuxis - espécie de golfinho de água doce - no Lago Tefé, no Amazonas, serão alvo de investigação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Segundo a entidade, há indícios de que o calor e a seca histórica dos rios estejam provocando as mortes de peixes e mamíferos na região.

Na última sexta-feira (29), o ICMBio informou que mobilizou equipes de veterinários e servidores do Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA) e da Divisão de Emergência Ambiental, além de instituições parceiras, para apurar as mortes dos botos.

Os animais encalhados na região também serão resgatados. Apesar das hipóteses, até o momento, as causas do fenômeno não foram confirmadas.

"Protocolos sanitários foram adotados para a destinação das carcaças. O ICMBio segue reforçando as ações para identificar as causas e, com isso, adotar medidas para proteger as espécies", disse em nota.

Veja também

Desde o dia 23 de setembro, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá vem atuando no monitoramento da área. Segundo a entidade, foram coletadas amostras para análises de doenças e da qualidade água. Em alguns pontos, informou, a temperatura da água "está ultrapassando a marca de 39ºC".

"Até que a situação seja melhor compreendida, recomendamos para a população da região ter muito cuidado com a água do Lago Tefé, evitando o uso recreativo do mesmo", recomenda.