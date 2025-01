Entenda o significado da celebração da 'Epifania do Senhor'

Uma das datas mais emblemáticas do calendário da Igreja Católica é a "Epifania do Senhor", celebrada no dia 6 do primeiro mês do ano ou no primeiro domingo mais próximo. Em 2025, a celebração ocorre neste domingo (5).

A festividade acontece no domingo mais próximo ao "Dia de Reis" (6 de janeiro), que celebra a primeira manifestação de Jesus Cristo como filho de Deus e salvador da humanidade.

Essa manifestação acontece diante dos três reis magos, que, guiados por uma estrela, chegam a Belém para ver o menino Jesus ao lado de seus pais, Maria e José.

Na tradição católica, os magos representam todos os povos e nações, que são chamados por Deus para encontrar e adorar a criança que nasceu para salvar a todos.

Quando desmontar a árvore de Natal?

Tradicionalmente, a árvore de Natal e os outros enfeites natalinos devem ser desmontados no "Dia de Reis", ou na "Epifania do Senhor", que já aprendemos que é transferida para o primeiro domingo mais próximo à data.

Isso significa que, embora 6 de janeiro seja apenas amanhã, neste domingo já é possível guardar a decoração.