DJ Caverna, referência do funk carioca, morre aos 44 anos

O artista de música Leandro Santos Mello, conhecido como DJ Caverna, morreu em decorrência de um infarto, nesse sábado (6), no Rio de Janeiro, segundo a FM O Dia. Ele tinha 44 anos e deixa um filho.

Veja também País Marina Mamede, influencer e ativista, morre em Minas Gerais País Ataque a jovem com soda cáustica foi planejado por ex-namorado de dentro da prisão, diz MP

O DJ foi uma referência no funk carioca desde a década de 1990 e apresentava um programa diário na rádio.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão se despediram de DJ Caverna.

“Ainda sem acreditar, que Deus conforte sua família. Passei o show todo agora lembrando de você me acompanhando no meu início lá no Ideal de Olinda com a Furacão. Que Deus o tenha, descanse em paz, DJ!”, disse Dennis DJ.

“Como eu sempre te zoei, peguei a sua foto mais feia só para dizer o quanto você vai fazer falta na minha vida. Obrigado por tudo que você fez por mim, pela sua amizade, irmandade e sua lealdade. Vai com Deus, irmão, meu fiel escudeiro e braço”, lamentou DJ Tubarão.

“Inacreditável perder esse grande cara, que Deus o receba”, disse Buchecha. “Meus sentimentos! Rapaz do bem!”, publicou Mumuzinho.

“Descansa em paz, grande Caverna, vai fazer falta pro funk!”, declarou MC Marcelly.