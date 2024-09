Dirigível cai em São Paulo e deixa pessoa ferida na capital; veja vídeo

Um dirigível personalizado com frases de apoio ao time São Paulo caiu, no início da tarde desta quarta-feira (25), no bairro Veloso, no município de Osasco (SP). Conforme o Uol, duas pessoas estavam no aeróstato e uma foi socorrida com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve registro de mortes, nem de incêndio.

O veículo é do modelo ADB 3-3, com 49 m de comprimento e 17 m de altura. Havia duas mensagens escritas nele: "Torcida que conduz" e "Vamos, São Paulo", sendo uma em cada lado. O piloto foi identificado como Charles Chueiri.

O dirigível começou a perder altura e caiu, atingindo residências e postes elétricos. Não há informações se o pouso foi forçado ou se realmente foi uma queda.

O Corpo de Bombeiros, acionado às 12h05, chegou com quatro viaturas e irá realizar a retirada da aeronave. Os Bombeiros aguardam apoio da Enel para desenergizar os postes.

Há espaço para seis tripulantes, sendo o piloto e outras cinco pessoas. No entanto, neste caso, o aeróstato da empresa Airship do Brasil não estava com a lotação máxima.

Ainda segundo o Uol, o dirigível, que sobrevoou várias regiões de Osasco antes de cair, fazia parte de uma ação contratada pelo São Paulo no dia de um jogo contra o Botafogo.

A ocorrência está sendo investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

São Paulo Futebol Clube lamenta ocorrido

"O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao Clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, sem nenhuma intercorrência.

O aparelho fazia um teste nesta manhã em preparação ao sobrevoo noturno, previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que estava programado para a região do estádio.

O Clube informa que, felizmente, não houve feridos com gravidade e está prestando todo o suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos".