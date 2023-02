Destruído pelo fogo, Warung Beach Club era referência na música eletrônica

Destruído pelo fogo na quarta-feira (22) em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, o Warung Beach Club já recebeu DJs renomados, como Vintage Culture e Charlotte de Witte. As informações são do g1.

Vintage Culture se apresentou no local no último sábado (18) e fez uma postagem homenageando o clube após o ocorrido.

"Não tô conseguindo acreditar. Vivi uma das melhores noites da minha vida no sábado. Espero que o pessoal do @warungbeachclub esteja bem e se precisar de mim eu ajudo a levantar isso de novo. Esse lugar é mágico", afirmou o DJ pelo Instagram.

Além dele e de Charlotte de Witte, também já estiveram no clube os DJs Carl Cox, Peggy Gou, Amelie Lens, Jamie Jones e Adam Beyer, entre outros.

Inspirado nas Ilhas da Indonésia, o Warung Beach Club ficava de frente para a Praia Brava. O estabelecimento tinha cinco bares, duas pistas e uma sacada com vista para o mar que proporcionava aos frequentadores acompanhar o amanhecer.

Incêndio

O fogo atingiu o clube na manhã da quarta-feira (22) e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros em cerca de duas horas. Ninguém ficou ferido.

A estrutura do imóvel ficou destruída. O Corpo de Bombeiros Militar informou que fará a perícia nesta quinta-feira (23), junto com a Polícia Científica. O objetivo é descobrir as causas do incêndio.

Em nota às 14h desta quarta, o Warung Beach Club disse que o incêndio começou em uma das pistas do clube e que foram registrados apenas danos materiais na estrutura. "Os órgãos competentes já estão apurando os fatos", disse.