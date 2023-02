Pará confirma caso de 'vaca louca' em propriedade com 160 cabeças de gado

Um caso de doença da vaca louca foi confirmado no sudoeste do Pará, em uma propriedade com 160 cabeças de gado. A confirmação do resultado positivo do teste foi divulgada nesta quarta-feira (22) pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

O órgão informou que o local já foi inspecionado e "interditado preventivamente". A Adepará disse ainda que o caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina é "atípico".

"A sintomatologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano", diz a pasta.

Os casos de vaca louca atípica são menos perigosos para o rebanho porque são espontâneos e esporádicos. Eles partem de uma mutação individual no organismo de um animal e não acontecem devido à ingestão de alimentação contaminada. Além disso, atingem o gado em idade avançada.

Amostras serão investigadas

Amostras colhidas no local onde o animal foi diagnosticado foram enviadas a um laboratório no Canadá para que o agente seja tipificado.

"O governo do Estado está em contato permanente com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e trata do tema com transparência e responsabilidade", informou a Adepará.

O que é a doença da vaca louca

A doença da vaca louca é conhecida por esse nome por se instalar com maior frequência no gado, mas humanos podem se contaminar. Autoridades no Brasil afirmam, no entanto, que não há riscos no País para a compra ou consumo de carne. O mal da vaca louca é uma condição rara neurodegenerativa causada por príons que se instalam no cérebro e levam ao desenvolvimento gradual de lesões definitivas. Assim como os animais, os humanos podem desenvolver o príon infeccioso naturalmente ou a partir do consumo de carne contaminada.

Essas lesões costumam provocar sintomas comuns à demência, como dificuldade para pensar ou falar. Esses sintomas aparecem de forma progressiva de 10 a 12 anos depois da infecção.