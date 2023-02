Ponte pênsil que caiu entre SC e RS tinha pontos corroídos, diz delegado

A ponte pênsil que caiu entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentava pontos de corrosão na estrutura. A informação foi confirmada pelo delegado Maurício Preto ao portal g1 nesta quarta-feira (22).

O equipamento, que conecta Torres, no Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, em Santa Catarina, desabou na madrugada de segunda-feira (20). A estrutura tinha capacidade para 20 pessoas por vez, mas estava superlotada no momento do acidente.

O desabamento é investigado pela delegacia de Passo de Torres. A estrutura tinha pontos de corrosão nas extremidades próximas às duas cidades, segundo o delegado Maurício Preto.

"Estava com um nível de enferrujamento acima do normal e isso também foi verificado perto do ponto de rompimento na parte de Torres, no Rio Grande do Sul", disse.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento da queda.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento da queda. Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento.

Com cerca de 30 metros de extensão, a ponte fica sobre o rio Mampituba e tem um trecho com uma "ponte pênsil" sustentado por cabos, para garantir a passagem de pedestres.

Jovem desaparecido

Brian Grandi, de 20 anos, é uma das pessoas que estava na ponte no momento da queda. Ele não foi mais encontrado e é considerado uma possível vítima.

As autoridades de segurança locais informaram que pelo menos 30 pessoas foram resgatadas da água

Bombeiros e guarda-civis entraram no terceiro dia de buscas por Brian nesta quarta-feira (22). A Polícia Civil informou que a última localização do celular do jovem aponta para o Rio Mampituba.