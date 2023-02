Buscas por vítimas do temporal no Litoral Norte de São Paulo chegam ao 5º dia

As buscas por vítimas após o temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana chega ao 5º dia nesta quinta-feira (23). Segundo informações do g1, com atualização do governo estadual, ainda há 38 pessoas desaparecidas.

Um corpo foi resgatado de uma área de deslizamento nesta madrugada, segundo a Defesa Civil Estadual. A vítima seria do sexo feminino e segue sem identificação. Com isso, o número de mortos subiu para 49, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros trabalha de forma ininterrupta. Os trabalhos de buscas acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila Sahy, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia, e Juquehy.

Mais de 600 pessoas na operação

Bombeiros, agentes da Defesa Civil e os próprios moradores estão envolvidos nas buscas às vítimas, em uma operação com mais de 600 pessoas. Além disso, após dificuldades de acesso pelos helicópteros da PM, o Exército enviou aeronaves para auxiliar na tarefa.

Outro bairro bastante afetado, Juquehy registrou novo deslizamento de terra entre a segunda e a terça, mas não houve registro de vítimas, segundo informou o Corpo de Bombeiros.