A boate Warung Beach Club, localizada na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (22). Segundo o g1, que divulgou a informação, as chamas tomaram conta de toda a estrutura, em pouco tempo.

Imagens do incêndio têm circulado nas redes sociais. Segundo informações preliminares, as chamas começaram em um trecho ao lado do clube. Não se sabe, porém, o que provocou o fogo e a dinâmica do incêndio.

A boate

A Warung Beach Clube é referência em música eletrônica.