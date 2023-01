Datas do Enem 2023 são divulgadas pelo Inep; veja calendário

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já tem as datas marcadas. As provas regulares serão aplicadas nos das 5 e 11 de novembro, de acordo com portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), assinada em 30 de dezembro.

A novidade foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2) e assinada pelo presidente substituto do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio. O cronograma vale tanto para as provas impressas quanto para as digitais.

As inscrições serão feitas em maio. O Inep também tornou pública a divulgação prevista para os resultados, que dessa vez já serão sabidos em janeiro.

Veja as datas do Enem 2023

Inscrições : 8 a 19 de maio

: 8 a 19 de maio Provas : 5 e 11 de novembro

: 5 e 11 de novembro Divulgação do gabarito: 24 de novembro

24 de novembro Divulgação dos resultados: 16/01/2024

Reaplicação e exame para presos

No cronograma do Exame, há também as datas para o processo da reaplicação do Enem 2023 e da prova para Pessoas Privadas de Liberdade. Confira:

Inscrições : 9 a 27 de outubro

: 9 a 27 de outubro Provas : 12 e 13 de dezembro

: 12 e 13 de dezembro Divulgação do gabarito: 27 de dezembro

27 de dezembro Divulgação dos resultados: 16/01/2024

Resultado do Enem 2022

O resultado da edição 2022 do Enem será divulgado no próximo dia 13 de fevereiro.

Segundo a pasta, no primeiro dia de aplicação da prova, a taxa de abstenção foi de 27,9%. Já no segundo dia, o percentual de inscritos que faltaram foi de 31,9%.