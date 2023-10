Criança morre e centenas ficam desabrigadas após deslizamento de terra em vila no Amazonas

Cerca de 200 pessoas estão desabrigadas após um deslizamento de terra atingir a comunidade de Arumã, na cidade de Beruri, no Amazonas. A morte de uma criança foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, além de 10 pessoas feridas e 4 desaparecidas.

De acordo com dados do CBMAM, o desastre natural atingiu mais de 40 residências. Três pessoas estão soterradas e a quarta desapareceu no rio.

“As pessoas, na hora do desastre natural, se abrigaram na mata e, na manhã de hoje, já foram resgatadas, com ferimentos leves, e estão sendo atendidas na comunidade São Lázaro, onde foi montada toda uma logística para atender as vítimas”, afirmou o subtenente Emerson Silva, do CBMAM.

A vila de Arumã fica localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus, a 173 km de Manaus, capital do estado, e foi “praticamente varrida do mapa”, segundo disse um sargento da Polícia Militar ao g1.

Os trabalhos na comunidade após o “desbarrancamento” estão sendo coordenados pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, órgão que destacou mergulhadores e especialistas habilitados para resgate em áreas colapsadas.

Neste domingo (1º), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) afirma que enviou 150 cestas básicas, 100 garrafões de água de 20 litros e 180 frangos, além de 150 kits de higiene pessoal às famílias desabrigadas e em situação de risco.