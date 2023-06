Consulta para bolsas do Prouni 2023.2 está disponível; veja como fazer

O Ministério da Educação abriu nesta segunda-feira (26) a consulta de bolsas de estudo que serão ofertadas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) no segundo semestre deste ano. As bolsas são oferecidas a estudantes de baixa renda com interesse em cursar o ensino superior em instituições particulares.

As inscrições no programa começam nesta terça (27) e seguem até sexta (30), por meio do portal Acesso Único. O resultado será divulgado em duas chamadas: a primeira, no dia 4 de julho, e, a segunda, no dia 24 do mesmo mês.

Quem não for selecionado nas chamadas regulares pode permanecer na lista de espera, mas, para isso, o candidato deve manifestar o interesse.

Quem pode participar do Prouni?

Para participar do Prouni, é necessário atender a critérios socioeconômicos. Além disso, é obrigatório ter participado da última ou da penúltima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter obtido média superior a 450 nas provas — além de não ter zerado a redação.

Dependendo da renda, os candidatos podem pleitear bolsas parciais, de 50%, ou integrais. Veja os requisitos:

Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Para ter acesso à bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Nesta edição do programa, serão ofertadas 288 mil bolsas em 995 faculdades de todo o país.

Veja o calendário do Prouni 2023.2