Casal pega carro errado e segue viagem por meia hora até perceber o equívoco

Um casal se confundiu e pegou o carro errado na última terça-feira (7), em Anápolis, Goiânia. Eles chegaram a dirigir por 30 minutos até perceber que estavam com o veículo de outra pessoa. As informações são do g1.

Vânia e Wilmar Ferreira deixaram seu carro em um estacionamento e ao retornar acabaram pegando um veículo do mesmo modelo e cor, mas que pertencia a outra pessoa. A mulher relatou que o carro tinha um sistema de chave presencial, tipo de chave que permite a realização de algumas funções sem precisar tocar diretamente nela.

Como o dono tinha deixado a chave dentro do carro, foi possível entrar no veículo. "O dono do carro tinha deixado a chave dele dentro do carro, por isso [que a chave presencial] pegou", explicou Wilmar

Vânia desconfiou que algo estava errado quando sentiu um cheiro diferente e viu uma mochila no banco de trás. "Nós ficamos muito apreensivos de como entregar esse carro para a pessoa", contou Wilmar. "Foi como em um filme. Foram 30 minutos de muita adrenalina", brincou Vânia.

Quando retornaram para o estacionamento, o casal descobriu que o dono do carro estava ligando para a Polícia Rodoviária Federal para dar queixa. Eles explicaram o ocorrido e devolveram o veículo. Apesar do susto, o dono ficou tranquilo na entrega.