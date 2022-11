Bolsonaro pede que apoiadores liberem as rodovias e estradas do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu aos manifestantes, na noite desta quarta-feira (2), a liberação das rodovias e das estradas brasileiras. Os apoiadoras do chefe do Executivo realizam atos antidemocráticos desde a segunda-feira (31), após o resultado do segundo turno das eleições.

Em vídeo publicado no Instagram, Bolsonaro afirma estar "tão chateado e tão triste" quanto seus apoiadores, mas é necessário ter "a cabeça no lugar".

Durante pronunciamento, o presidente disse que "os protestos fazem parte do jogo democrático", mas ponderou sobre o bloqueio das vias.

"Mas tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição e sempre estivemos dentro das quatro linhas", afirma

"Isso não faz parte, no meu entender, de manifestações legítimas. Não vamos perder nossa legitimidade", afirma.

Matéria em atualização