Bebê some após ser levada ao pai pelo pediatra no Rio de Janeiro

A bebê Helena Melo do Patrocínio Dias, de 1 ano, sumiu após ser levada pelo pai, André Luiz do Patrocínio Dias, para uma consulta no pediatra. O militar da Marinha levaria a filha ao médico, mas nunca retornou ou deu notícias para a mãe da criança, Fabrícia Melo. Conforme o g1, mãe e filha estão separadas há dez dias.

"Eu convivo o dia inteiro com a Helena. Eu acordo hoje e não sei o que vou fazer, entende. À noite, é muito difícil, porque a Helena dorme comigo, quer botar a cabeça na minha barriga, sempre aconchegada comigo", disse Fabrícia.

A bebê estava com um quadro de bronquiolite, e André iria levá-la a um médico. Fabrícia deixou a filha com o pai às 9h, e o combinado era recebê-la às 16h. Porém, ele não apareceu, nem mandou notícias. As ligações dela estão sendo bloqueadas.

Ela estava em tratamento quando ele pegou ela, e ele alegou que ela ainda estava com ronco no peito e que iria levar no médico que ele conhecia. Fabrícia Melo Mãe de Helena

O advogado de André afirmou que a bebê está bem, sob responsabilidade do pai, e que só será devolvida em "momento oportuno". Sem informar a localização dos dois, acrescentou que Fabrícia impedia o militar de ter contato com a filha.

Disputa judicial

Fabrícia, que descobriu a gravidez com André após o término, revelou que o relacionamento dos dois é conturbado. Devido ao sumiço de Helena, ela entrou na Justiça contra André.

A 110ª DP (Teresópolis) está conduzindo as investigações sobre o caso, e o presidente da Comissão da OAB, Paulo Henrique Lima acompanha a situação.

"Nós pedimos um mandado de busca e apreensão que o juiz deferiu, o Ministério Público também foi favorável e hoje existe uma conversa institucional entre a defesa, que somos nós, e a OAB com a Comissão de Direitos Humanos, já que existe um crime de Direitos Humanos e contra a criança", declarou a advogada de Fabrícia, Joice Silva.