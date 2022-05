Avião de pequeno porte faz pouso de emergência e piloto tem fratura no braço

Um avião de pequeno porte realizou pouso forçado na manhã da última sexta-feira (20), em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Apenas piloto e copiloto estavam na aeronave e não houve vítimas.

O piloto foi socorrido e encaminhado de helicóptero para um hospital com uma fratura no braço. O copiloto teve ferimentos leves e foi resgatado de ambulância. As informações são do G1.

O acidente ocorreu em uma lavoura nas proximidades do km 120 da BR-290. O voo havia saído de Jundiaí, no interior de São Paulo, e tinha como destino Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre.

Causa é investigada

O caso será investigado pelas autoridades aeronáuticas. O local do acidente foi isolado por risco de explosão e incêndio.

A aeronave PT-SHN, modelo Bandeirante da Embraer, era operado pela empresa Sales Serviços Aéreos e, de acordo com a Brigada Militar (BM), transportava peças automotivas. O veículo consta como regular nos registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"Estamos tomando todas as providências para dar suporte", garantiu o diretor da Sales Serviços Aéreos, Paulo Rogério Vicente.