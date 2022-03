Avião da FAB irá até a Polônia para resgatar brasileiros na Ucrânia e enviar ajuda humanitária

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) será enviado à Polônia nesta segunda-feira (7), com o intuito de resgatar brasileiros que estão deixando a Ucrânia. O país ainda está passado pelo confronto direto com a Rússia, que invadiu o território no dia 24 de fevereiro.

Alimentos, purificadores de água e medicamentos vindos de doações devem ser enviados no KC-390 Millennium, que lverá 11,6 toneladas de ajuda humanitária.

Neste domingo (6), a aeronave saiu da Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos, para seguir até a Base Aérea de Anápolis, em Goiás (BAAN).

Após isso, a carca seguirá até a Base Aérea de Brasília (BABR), para depois ir até Varsóvia, capital da Polônia, onde os cidadãos brasileiros deverão embarcar.

Veja a lista completa da carga que será levada:

50 purificadores de água, de tecnologia e fabricação nacionais;

50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o equipamento de energia de forma autônoma;

10 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo;

5 kits de medicamentos para emergências médicas.

Resgate

Segundo o governo, atualmente 500 brasileiros vivem na Ucrânia, que está com o espaço aéreo fechado.

Até então, duas aeronaves da FAB estão de prontidão para o resgate e para o envio de mantimentos.