Após morte do pai, irmãos acham 32 milhões em Cruzados de 'herança': 'Dava pra mudar de vida'

Waloar Pereira Magalhães e os irmãos descobriram uma fortuna de quase 32 milhões deixada pelo pai. No entanto, o montante é composto por notas de Cruzado, uma moeda que circulou quase 40 anos atrás. As informações são do g1.

O caso aconteceu em Araguaína, no norte do Tocantins. A herança foi encontrada em uma mala, dentro do quarto do pai, após o falecimento dele. Waloar e os irmãos têm esperança de conseguir vender as cédulas históricas ou trocar o dinheiro por reais.

"Se Deus ajudar, e ainda tiver um jeitinho no banco de fazer a transformação dele, dava para a gente começar uma nova vida", declarou.

QUANTO VALE A HERANÇA EM REAIS

Especialistas apontam que as notas e moedas encontradas pelos irmão não tem valor financeiro, mas é possível lucrar com o "tesouro" por meio de colecionadores.

O presidente do Clube Numismático do Rio de Janeiro, André Luiz Padilha, afirma que mesmo para colecionadores o dinheiro pode não ter um valor tão alto.

"O fato de terem encontrado as cédulas dobradas, já todas unidas, com manchas, marcas, dobras, e por serem cédulas que tiveram uma grande produção, uma grande impressão, elas têm um valor numismático já muito baixo comparado às cédulas muito novas. Então, as cédulas gastas já não têm mais valor nenhum", disse.