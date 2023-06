Aeronave realiza pouso de emergência após alarme falso de incêndio em Minas Gerais

Na manhã desse sábado (3), um avião da Azul precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Governador Valadares, em Minas Gerais, devido a um alarme falso de incêndio em um dos motores. As informações são do g1.

A aterrissagem ocorreu às 9h46 e envolveu a aeronave ATR 72-600, de registro PR-AQZ, que estava realizando o voo AD2875, partindo de Belo Horizonte. O avião foi direcionado ao centro da pista, e os passageiros foram desembarcados.

Como medida de precaução, o aeroporto ficou temporariamente fechado até que a aeronave fosse removida da pista e levada para a área de embarque, conforme informado pela Prefeitura de Governador Valadares, responsável pela administração do terminal.

Alarme falso

Segundo comunicado da prefeitura, "o piloto da companhia aérea Azul identificou um alarme indicativo de incêndio em um dos motores da aeronave ao pousar no Aeroporto Coronel Altino Machado".

Após a realização dos procedimentos padrão para esse tipo de situação, foi constatado que se tratava de um alarme falso e não havia risco de incêndio.

A Azul informou que "a tripulação seguiu todos os procedimentos previstos nessa situação e realizou o desembarque da aeronave na pista, seguindo os protocolos de segurança". A companhia não forneceu detalhes específicos sobre os problemas enfrentados pela aeronave.

A empresa ressaltou que "lamenta eventuais inconvenientes causados e destaca que medidas como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações".