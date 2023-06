Maior colecionador de tênis do Brasil tem 7,5 mil pares: 'história que quero dividir'

Na capital de São Paulo, mora a maior coleção de tênis do Brasil, com mais de 7,5 mil pares, que vão desde marcas de luxo badaladas e colaborações internacionais até os mais clássicos e vintage, que fizeram sucesso em décadas anteriores.

O responsável por essa coleção é o empresário Rodrigo Clemente, de 46 anos, que iniciou a coleção há 5 anos, com 60 pares de tênis e foi expandindo o acervo – hoje armazenado em pelo menos 4 imóveis diferentes pela capital paulista – incluindo a própria casa e a casa da mãe, assim como o prédio comercial de onde gere os negócios. As informações são do g1.

"Hoje eu quero ter algo que eu possa mostrar para as pessoas como é legal. Contar a história do trabalho que alguém fez. Eu não trato como acumulação, mas como uma história que eu quero dividir com as pessoas", afirmou Rodrigo.

Essa vontade de dividir o amor pelos 'sneackers' tem forte presença nas redes sociais do empresário, onde ele sempre compartilha qual foi o par – ou pares – de tênis escolhido naquele dia junto a hastag #sneakerhead – termo usado por pessoas adeptas da cultura urbana dos sneakers.

O termo não é recente, surgiu na década de 1960 na Europa, Japão e Estados Unidos por conta de lançamentos especiais, algo que cresceu ao longo das décadas seguintes. Para além de uma peça do vestuário, os sneakerhead são amantes de tênis estilosos, com personalidade e história por trás.

Para Rodrigo Clemente, inclusive, os tênis passaram a ser o principal componente do estilo.

"O tênis hoje manda no look. Eu, por exemplo, chego aqui e penso em qual roupa vou usar para combinar com aquele tênis. Você pode usar um tênis do jeito que você quiser. É ser disruptivo. Eu quero ter algo que eu possa mostrar para as pessoas, ter alguém contando a história do trabalho que alguém fez", disse em entrevista ao g1.

Compartilhar essa cultura e amor pelos tênis pode se tornar um projeto ainda maior. Ainda em fase inicial de planejamento, existe a perspectiva que a ampla coleção passe a integrar o acervo do primeiro museu de sneakers do País.

A intenção é reunir todos aqueles que se identificam com a cultura "sneakerhead".

"Eu quero poder ainda ajudar, porque quando eu abrir isso para as pessoas conhecerem eu quero que alguns tragam seus tênis que não vão usar mais para que alguém possa usar ou para que a gente possa reciclar eles. A gente está indo para um lugar público onde as pessoas possam visitar e levar os seus tênis ou pagar um ingresso que seja revertido", diz.

E sobre os gastos com a coleção? Rodrigo Clemente explica que, atualmente, ganha mais pares de tênis do que compra – ao contrário do que acontecia quando iniciou o acervo. Mas, acrescenta, o gasto é, em média, de R$ 800 por par e que compra cerca de 20 mensalmente.