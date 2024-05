Polícia identifica homem que roubou relógio de R$ 200 mil e foi atropelado por Lamborghini

A Polícia Civil de São Paulo identificou o suspeito de ter roubado um relógio da marca Rolex de R$ 200 mil neste sábado (18). Logo após o assalto, o suspeito foi perseguido pela vítima, que dirigia uma Lamborghini.

A perseguição resultou em um acidente, no qual o dono da Lamborghini acabou jogando o carro contra a moto usada pelo ladrão. A moto acabou destruída, assim como a frente do carro - avaliado em R$ 3 milhões -, além de ter havido uma colisão contra um poste, o que derrubou um semáforo.

O criminoso conseguiu fugir a pé, levando o relógio roubado. Contudo, além da moto, o suspeito deixou também um celular e a arma do crime no local do acidente. Com isso, policiais conseguiram descobrir a identidade do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, a moto usada na fuga estava no nome do criminoso. Ele seria da cidade de Taboão da Serra, no interior paulista, e estaria cumprindo pena no regime semiaberto por outros crimes.

Agora, as autoridades tentam localizar o suspeito, que não teve a identidade divulgada.