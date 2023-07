Avião perde controle durante pouso e quebra muro do aeroporto na Somália; veja

Um avião perdeu controle ao tentar pousar na Somália, nesta terça-feira (11), resultando em uma colisão em muro do aeroporto. Conforme o GLOBO, a aeronave, identificada como sendo do modelo Embraer EMB-120 Brasília, fazia um translado de voo doméstico com 30 passageiros e quatro tripulantes.

Em vídeo registrado na câmera de monitoramento do aeroporto, é possível ver o momento em que a aeronave da Halla Airlines sai da pista.

A Autoridade de Aviação Civil da Somália (Scaa) detalhou que duas pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe o que causou o acidente.