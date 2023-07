Seis pessoas morrem em acidente de helicóptero próximo ao Everest, no Nepal

Seis pessoas morreram em um acidente de helicóptero no Nepal nesta terça-feira (11). Entre as vítimas, estão cinco turistas mexicanos e um piloto nepalês, conforme anunciaram as autoridades do país.

O avião envolvido no acidente é da Manang Air. A fatalidade aconteceu pouco tempo após a decolagem, perto de Lukla, porta de entrada para expedições para escalar o Everest. O voo tinha como destino a capital Katmandu.

O helicóptero perdeu contato oito minutos depois de decolar, informou a Autoridade de Aviação Civil do Nepal (CAAN) em comunicado.

"Moradores e policiais no local informam que todos os seis corpos foram recuperados", disse à AFP Pratap Babu Tiwari, diretor do Aeroporto Internacional de Tribhuvan.

Resgate

A missão de busca e resgate contou com dois helicópteros e várias equipes terrestres, que não conseguiram pousar perto do local do acidente devido ao clima.

"Os corpos estão sendo transferidos por terra para helicópteros para que possam ser transportados para Katmandu", disse Tiwari.

Testemunhas afirmaram que o helicóptero primeiro colidiu com uma árvore e depois caiu no chão.

O primeiro-ministro, Pushpa Kamal Dahal, expressou seu "pesar" pelo acidente, segundo seu gabinete no Twitter, enquanto a embaixada do México na Índia indicou, na mesma rede social, que está "em comunicação contínua e trabalhando com as autoridades nepalesas em relação ao trágico acidente".