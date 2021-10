Variante delta causa mais sintomas em crianças, mas forma grave da doença é pouco observada, diz estudo

Crianças e adolescentes infectados com a variante delta da Covid-19 sentem mais sintomas que adultos, mas não chegam a desenvolver a forma grave da doença. É o que aponta estudo de grupo do King's College London. As informações são do G1.

A pesquisa foi realizada a partir da comparação entre dois grupos de pacientes, sendo 694 infectadas pela variante alfa entre dezembro de 2020 e maio de 2021 e 706 infectados pela delta entre maio e julho deste ano.

Os pesquisadores verificaram que as crianças e adolescentes que adquiriram a delta apresentaram um número maior de sintomas, especialmente dor de cabeça e febre.

No caso dos pacientes com idade entre 5 e 11 anos, o relato de dor na região dos olhos também foi mais frequente que entre os adolescentes e adultos.

Confira os sintomas predominantes que a delta causa em crianças e adolescentes:

Dor de cabeça

Fadiga

Febre

Perda do olfato

Espirros

Corrimento nasal

Dor de garganta

Apesar dos maiores sintomas, poucas crianças precisaram de hospitalização em ambos os grupos. Além disso, metade das crianças ficou doente apenas por até cinco dias.

O estudo é preliminar e ainda aguarda publicação em revista científica.