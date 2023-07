Tiroteio na Nova Zelândia deixa mortos horas antes de abertura da Copa Feminina

Um homem abriu fogo em um prédio no centro de Auckland, na Nova Zelândia, nesta quarta-feira (19), quinta-feira local (20), resultando em três mortes, incluindo o atirador, além de vários feridos. O episódio ocorre no mesmo dia em que acontece a partida de abertura da Copa do Mundo Feminina de futebol na cidade. A FIFA manteve a programa do torneio e prestou solidariedade as vítimas.

O jogo ocorre entre a seleção dona da casa e a norueguesa. O primeiro-ministro do país, Chris Hipkins, afirmou que não havia ameaça à segurança nacional. Ainda conforme o mandatário, o fato não há relação com o torneio que inicia nesta quinta-feira (20). Hipkins esclareceu ainda entrou em contato com a FIFA e que o torneio prosseguiria conforme planejado.

"O governo falou com os organizadores da FIFA esta manhã e o torneio irá decorrer como planeado. Quero reiterar que não existe uma ameaça à segurança nacional mais ampla. Isto parece ser as ações de apenas uma pessoa. Residentes e aqueles que irão assistir em todo o mundo podem ter a certeza de que a polícia neutralizou a ameaça e não procuram mais ninguém em relação ao incidente", disse o primeiro-ministro.

Vários agentes foram deslocados até o local do tiroteio e um helicóptero também foi mobilizado. As autoridades classificaram o caso como "um incidente isolado" e "que não representa um risco para a segurança nacional". A polícia pediu à população que se mantenha afastada do local enquanto investiga o ocorrido.

FIFA presta solidariedade as vítimas

Nas redes sociais, a entidade máxima do futebol, FIFA, prestou solidariedade as vítimas do crime. "A FIFA presta suas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que morreram após o incidente ocorrido esta manhã. Nossos pensamentos e orações permanecem com aqueles que ficaram feridos neste trágico incidente", escreveu.

Durante o posicionamento, a instituição também informou que equipes próximas ao local estão sendo amparadas e serão removidas. O horário de abertura do FIFA Fan Festival também não foi divulgado.