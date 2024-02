Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin é internado em UTI com problema urgente

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de Washington para tratar um "problema urgente na bexiga". Essa é a segunda vez que ele precisa de acompanhamento hospitalar. Na semana passada, após exames laboratoriais, médicos identificaram um câncer de próstata.

Uma nota divulgada pelo Pentágono, no domingo (11), afirma que "depois de uma série de exames e avaliações, o secretário foi internado na unidade de terapia intensiva do Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para cuidados de suporte e monitoramento rigoroso". Nesta segunda (12), o boletim médico do hospital, sem dar detalhes, afirma que foram detectados "problemas emergentes" na bexiga de Austin.

A saúde do secretário já colocou o presidente Joe Biden em uma saia justa, já que ele não sabia que o homem de sua confiança estava doente e não podia desempenhar as suas funções. No mês passado, o sumiço de Austin foi criticado por legisladores republicanos e democratas. Para contornar os rumores, o secretário se disse responsável por não informar sobre as hospitalizações.

Alguns republicanos proeminentes, incluindo o ex-presidente Donald Trump, pediram que Austin fosse removido do cargo. O secretário de Defesa, porém, tem o respaldo de Biden, que definiu o episódio de não saber da doença de Austin, como um "lapso de julgamento".

Desta vez, com o anúncio da hospitalização, as funções de Austin foram transferidas para a vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks. Com isso, o Pentágono parece querer evitar mais atritos políticos.

Ainda não se sabe por quanto tempo o secretário permanecerá hospitalizado, segundo médicos do hospital em nota divulgada no domingo. Já o prognóstico do câncer de Austin "continua excelente" e não se espera que o problema da bexiga altere sua recuperação total, acrescentaram os especialistas.

Em relação a seu "sumiço" no mês passado, Austin terá de esclarecer o caso perante o Congresso, em audiência marcada para o próximo dia 29. Primeiro secretário de Defesa negro dos EUA, ele é general de quatro estrelas aposentado e liderou as forças americanas no Iraque.