O.J. Simpson é diagnosticado com câncer de próstata, diz site

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, 74 anos, foi recentemente diagnosticado com câncer de próstata, de acordo com o site TMZ. O ex-atleta nega que esteja com a saúde debilitada, mesmo tendo confirmado que “pegou câncer” no ano passado, sem dar detalhes do tipo.

Segundo uma reportagem do Local 10 News, O.J estaria sendo encaminhado a um local especializado em cuidados paliativos, o que também tem sido negado por ele.

Em um vídeo publicado nas redes sociais em maio de 2023, o ex-jogador revelou que havia vencido a doença e estava muito bem agora. Na ocasião, ele falou que perdeu peso durante a quimioterapia e contou como a maconha o ajudou a recuperar o apetite.

Ainda de acordo com o Local 10 News, O.J. está tentando fazer parecer que tudo está bem e seu foco está no Super Bowl.

RELEMBRE A HISTÓRIA DO JOGADOR

Lenda do futebol americano, O.J. Simpson jogou pelo Buffalo Bills, entre 1969 e 1977, e pelo San Francisco 49ers, entre 1979 e 1979. O ex-atleta trabalhou ainda como ator de filmes estadunidenses, como na trilogia ‘Corra que a Polícia Vem Aí’.

Em 1994, o ex-jogador se envolveu em um caso de repercussão internacional, em que respondeu a um processo por duplo homicídio. Ele foi acusado de matar a ex-mulher Nicole Brown Simpson, e o namorado dela, Ron Goldman. O jogador foi absolvido da acusação, mas perdeu um julgamento civil, condenado a pagar US$ 33,5 milhões por danos aos familiares das vítimas.

Mas, em 2008, O.J. foi condenado a 33 anos de prisão por assalto à mão armada e sequestro em Las Vegas. Em 2017, ele foi autorizado a cumprir sua pena em regime aberto. Desde dezembro de 2021, O.J. está em liberdade por bom comportamento.