Avião cai em estrada da Flórida e mata duas pessoas

Um avião pegou fogo após cair em uma estrada em Naples, na Flórida, nos Estados Unidos. Durante a queda, que ocorre às 15h15 locais (17h15 de Brasília) nesta sexta-feira (9), o jato bateu em um carro. Ao todo, duas pessoas morreram. Conforme o g1, a agência de aviação dos EUA, FAA, detalhou que havia cinco pessoas a bordo do avião.

No entanto, não foi detalhado se os mortos estavam no avião ou no carro. Também não há informação sobre quantas pessoas estavam no carro atingido pela aeronave.

Devido ao acidente, todas as pistas da estrada interestadual foram fechadas, de acordo com a rede CBS.

O avião, da companhia aérea de luxo Hop-A-Jet, decolou de Columbus, Ohio. A Aviation Safety Network afirmou que a aeronave é um do jato executivo Bombardier Challenger 604, que tem capacidade para 12 passageiros.

O jato já estava próximo do aeroporto de Naples quando o acidente ocorreu. Os pilotos tinham alertado, por rádio, sobre a perda de controle de dois motores, avisando também que não conseguiriam chegar na pista.