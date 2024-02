Brasileira de 37 anos é baleada na Times Square, diz jornal

Uma turista brasileira foi baleada na perna, enquanto estava dentro de loja na Times Square, em Nova York. Conforme o jornal estadunidense New York Post, o caso aconteceu na noite da última quinta-feira (8), e a vítima foi levada ao hospital com um quadro de saúde estável. O tiro atingiu a região acima do joelho esquerdo.

O suspeito seria um jovem que estava furtando na região. Na tentativa de fugir de uma funcionária que fazia a segurança da loja, ele atingiu a brasileira. Ao todo, três suspeitos foram abordados pela segurança, que apreendeu uma bolsa com mercadorias roubadas.

Ao se aproximar de um segundo grupo, para realizar a mesma vistoria, o jovem suspeito do furto tirou a arma e disparou um tiro na direção da segurança. A brasileira que recebeu a bala perdida se trancou no estoque para se proteger.

Dois suspeitos fugiram, incluindo o jovem que atirou. Já um terceiro homem ficou para trás, um adolescente de 15 anos. O responsável por atirar na brasileira ainda fez dois disparos contra os policiais. Ele entrou em uma estação de metrô e fugiu.