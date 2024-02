Rei Charles III não quer tratar câncer com quimioterapia e prefere 'poções naturais', diz jornalista

O rei Charles III, recentemente diagnosticado com câncer, não estaria interessado em se tratar com quimioterapia, mas com medicina alternativa. A vontade do monarca foi revelada pelo jornalista Tom Bower ao GB News, na última terça-feira (6).

O anúncio oficial do Palácio de Buckingham apenas afirmou que o rei enfrenta "uma forma de câncer", mas não especificou o tipo da doença. O comunicado, porém, foi feito uma semana após o monarca receber alta do hospital devido a uma operação para tratar o aumento da próstata.

De acordo com Bower, Charles "não acredita em quimioterapia". "Ele não acredita, o que acho um risco. Sempre argumentou contra isso. Ele acredita muito em ervas e poções naturais, coisas assim", disse o escritor. "Ele está seguindo o conselho de um homem chamado Michael Dixon, que ele defende há muitos anos e que dirige seu próprio instituto de medicina alternativa natural", continuou.

Veja também

Anúncio do tratamento de câncer

O Palácio de Buckingham anunciou na segunda-feira (5) que o rei Charles III está enfrentando "uma forma de câncer". O comunicado, publicado nas redes sociais, informou que um "outro problema foi identificado" depois que o monarca foi submetido a uma cirurgia de próstata no mês passado. O tipo de câncer ainda não foi revelado.

De acordo com a nota, Charles já começou o tratamento e adiou os compromissos no Palácio por recomendação dos médicos.

Segundo informações da BBC, apesar de ficar afastado das funções públicas, é esperado que o rei continue recebendo as "caixas vermelhas" que contêm documentos do governo a serem revisados. Ele também deve "tratar de negócios do Estado e da papelada oficial", incluindo o encontro semanal com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Já a rainha Camilla deverá seguir com sua agenda de compromissos normalmente.