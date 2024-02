Previsão de Nostradamus sobre Rei Charles é relembrada após diagnóstico de monarca; entenda

O vidente Michel de Nostradamus (1503-1566), que deixou diversas previsões, havia antecipado uma mudança na sucessão do trono da Família Real Britânica para 2024. Após o Rei Charles III ser diagnosticado com câncer, segundo divulgado nesta segunda-feira (5), os internautas relembraram que a família deve passar por uma mudança inesperada neste ano.

A previsão do astrólogo, médico e vidente consta no livro "Les Prophéties" ou "As Profecias", de 1555. No documento, 2024 vai ser marcado pela saída do monarca. "Logo depois (de uma guerra desastrosa) um novo rei será ungido / Que, por um longo tempo, apaziguará a terra", escreveu o vidente.

Conforme o especialista no livro de Nostradamus, Mario Reading, a previsão também aponta que o "homem que o substituirá nunca esperou ser rei". Neste sentido, algumas pessoas especulam Harry ou outro integrante da família que não faz parte da linha de sucessão do trono real.

Diagnóstico de câncer

O rei Charles III foi diagnosticado com câncer e já está em tratamento, conforme anunciado pelo Palácio de Buckingham nesta segunda. Ele precisou adiar os compromissos oficiais por recomendação médica e se concentrar na recuperação.

O tipo de câncer ainda não foi revelado. No entanto, a nota detalhou que Charles optou por partilhar o diagnóstico dele para "evitar especulações, na esperança de que possa ajudar a compreensão pública do que é ser afetado pelo câncer".