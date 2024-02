Rainha Elizabeth também sofreu de raro diagnóstico de câncer, revela biografia

A Rainha Elizabeth II teria enfrentado um câncer raro antes de morrer, conforme aponta a nova biografia da monarca, "Elizabeth: An Intimate Portrait", ainda não publicada. Nesta segunda-feira (5), o Palácio de Buckingham comunicou que Rei Charles III também está com câncer. As informações são do The Mirror.

A causa oficial da morte de Elizabeth divulgada foi de "causas naturais". Contudo, conforme Gyles Brandreth, um amigo de Prince Philip e autor do livro, a Majestade sofria de mieloma, um câncer raro na medula óssea que a teria causado cansaço, perda de peso e "problemas de mobilidade".

"O sintoma mais comum do mieloma é a dor nos ossos, especialmente na pélvis e nas costas", disse Brandreth. A obra do amigo do Príncipe de Gales também explica que a Rainha tinha períodos de baixa energia.

Veja também

Elizabeth II morreu em setembro de 2022, aos 96 anos, em Balmoral, na Escócia.

Câncer do Rei Charles III