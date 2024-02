Chefe de cozinha morre aos 29 anos de infecção que transformou seus pulmões em 'queijo suíço'

Ian Pritchard, chefe de cozinha do estado de Michigan, nos Estados Unidos, morreu após complicações de uma rara infecção fúngica nos pulmões, no último sábado (3). O cozinheiro de 29 anos foi diagnosticado com blastomicose, em novembro de 2023.

9-O pai de Ian, Ron Pritchard, anunciou que a doença fez grandes buracos nos órgãos respiratórios do filho, que ficaram com aparência de 'queijo suiço'. As informações são da revista estadunidense People.

De acordo um anúncio na GoFundMe, em uma página criada para arrecadação de recursos para a família, Ian estava em estado crítico desde novembro, quando deu entrada em um hospital de Michigan, uma semana antes do Dia de Ação de Graças. Desde que foi transferido para o Hospital Henry Ford, em Detroit, o jovem estava em coma induzido, com o suporte de aparelhos vitais e o ECMO, máquina que faz a função de um pulmão artificial.

O portal da vaquinha esclareceu que a família e os médicos estavam esperançosos de que a infecção fosse erradicada para que Ian se tornasse elegível para transplantes de pulmão. “Ron e sua família estão obviamente arrasados ​​e com o coração partido. Ele me disse que foi decisão de Ian interromper o suporte vital. Ele estava bastante alerta hoje e indicou-lhes que estava pronto para partir”, comunicou a página que já arrecadou mais de 20 mil dólares para a família de Ian.

Entenda o que é blastomicose

A blastomicose é uma infecção causada por um fungo chamado Blastomyces, que é encontrado, principalmente, em solos úmidos e em matéria em decomposição, como madeira e folhas.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, o fungo atinge principalmente os estados do meio-oeste, centro-sul e sudeste.

Mesmo que a maioria das pessoas que respiram os esporos não fique doente, alguns indivíduos desenvolvem sintomas como febre e tosse, podendo atingir estágios mais graves.