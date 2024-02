Rei Charles III faz primeiro pronunciamento público após revelar câncer

Após revelar diagnóstico de câncer há apenas cinco dias, Rei Charles III resolveu se pronunciar ao público, neste sábado (10), por meio do Instagram oficial da família real britânica.

O monarca agradeceu às mensagens de apoio e carinho que vem recebendo. "Gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelas muitas mensagens de apoio e bons votos que recebi nos últimos dias. Como todos aqueles que foram afetados pelo câncer saberão, esses bons desejos são o maior conforto e encorajamento", começou na publicação, que traz ainda uma imagem do rei cumprimentando diversas pessoas.

"É igualmente encorajador ouvir como a notícia do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão pública e a iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam os pacientes com câncer e suas famílias em todo o Reino Unido e no resto do mundo", completou Charles III, que já levanta questionamentos sobre uma possível substituição no trono.

Por fim, ele destacou: "Minha admiração de toda a vida pelo cuidado e dedicação incansáveis é ainda maior como resultado de minha experiência pessoal".

Nos comentários, admiradores do rei, preocupados com seu estado de saúde, desejaram a sua recuperação. "Que alma sensível. Sim, aqueles de nós que passaram por isso encontram grande conforto e consolo no apoio amoroso de amigos e familiares. Tudo o que eles fazem é imensurável. Meus melhores votos de rápida recuperação, senhor", escreveu uma seguidora.

"Sua coragem e bravura para falar tão aberta e publicamente sobre um assunto que sem dúvida trouxe transtorno e angústia para você é admirável. Você terá ajudado tantas pessoas durante um momento tão difícil para você e sua família. Desejando a você uma rápida recuperação, Rei Charles", declarou outra pessoa.

O diagnóstico do Rei Charles III foi revelado quando o Palácio de Buckingham emitiu comunicado informando que o monarca foi diagnosticado com um câncer durante o período de sua internação para uma cirurgia na próstata. Por enquanto, a localização do tumor do rei ainda não foi revelada.