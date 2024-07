Republicanos usam 'curativo' na orelha em apoio a Donald Trump durante convenção

Um movimento de apoio ao ex-presidente norte-americano Donald Trump levou vários republicanos a aparecerem com uma representação de "curativo" na orelha direita durante convenção do Partido Republicano, nessa quarta-feira (17), na cidade de Milwaukee. O atentado contra o agora candidato à presidência nos EUA aconteceu no último sábado (14), na Pensilvânia.

A convenção republicana chega nesta quinta-feira (18) ao quarto dia, e Trump chegou a marcar presença nos dois primeiros. Ao comparecer no evento, o ex-presidente surgiu com o curativo, colocado para proteger os ferimentos deixados pelo tiro de raspão sofrido durante o comício de sábado.

Na quarta (17), Trump ficou cerca de 15 minutos no palco para realizar ensaio junto da própria equipe. Ao longo do dia, no entanto, uma longa fila teria se formado do lado de fora de um teatro na convenção para a estreia do documentário "Missão de Resgate de Trump".

Ataque na Pensilvânia

Trump sofreu atentado no último sábado, durante comício na Pensilvânia. Segundo o FBI, o ataque está sendo investigado como um possível ato de terrorismo doméstico. O terrorismo doméstico é definido pela agência federal como atos ocorridos dentro dos EUA que têm a intenção de intimidar, coagir civis ou influenciar políticas governamentais.

Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi identificado como o atirador. O FBI suspeita que ele tenha agido sozinho durante o ataque. Ele foi morto pelo Serviço Secreto.

Crooks se formou na Escola Secundária Bethel Park em 2022 e estava registrado como eleitor republicano. Segundo o FBI, a informação está presente em um banco de dados de eleitores da Pensilvânia.