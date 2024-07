Policial encontrou atirador antes de atentado contra Trump, mas caiu do telhado, diz agência

Um policial da cidade de Butler, na Pensilvânia (EUA), chegou a subir no telhado e ver Thomas Matthew Crooks antes que ele atirasse contra Donald Trump, no último sábado (13), mas acabou caindo do edifício. A informação foi dada pelo xerife Michael Slupe à agência Associated Press nesta segunda-feira (15).

Antes de o atentado acontecer, policiais locais foram alertados por diversas pessoas presentes no comício de que Thomas Matthew estava agindo de forma suspeita. Vídeos que circulam na internet mostram alguns desses alertas quando o atirador já estava no telhado, minutos antes de atirar.

Segundo Michael Slupe, o policial que encontrou Thomas Matthew foi erguido por outro para que ele pudesse alcançar a borda do telhado. Quando avistou Crooks, no entanto, o suspeito mirou o fuzil em sua direção, o que o fez se desequilibrar e cair do telhado.

Logo em seguida, ele atirou no ex-presidente com um fuzil AR-15 e o acertou na orelha. Trump foi imediatamente cercado por agentes do Serviço Secreto dos EUA e retirado do local.

Ainda segundo o xerife, por estar pendurado no momento do encontro, o policial não conseguiu puxar a arma. "Acho que todos os policiais no local fizeram tudo o que podiam, especialmente os policiais locais. Espero que (os policiais locais) não sejam feitos de bode expiatório, porque fizeram seu trabalho da melhor forma possível", disse Slupe à AP.

O policial machucou gravemente o tornozelo na queda e estava usando uma bota ortopédica, segundo disse o gerente do município de Butler, Tom Knights. "Ele estava literalmente pendurado na borda de um prédio e tomou a posição defensiva necessária naquele momento. Ele não conseguia se segurar", destacou.

Veja também Mundo Thomas Crooks, atirador de atentado contra Trump, apareceu em comercial de investimentos em 2022 Mundo Trump faz primeira aparição pública após atentado no último sábado Mundo Episódio de 'Os Simpsons' é retirado do ar por semelhanças com atentado contra Trump

Relembre o caso

Trump foi vítima de uma tentativa de assassinato por um franco-atirador de 20 anos identificado como Thomas Matthew Crooks, morto após os tiros portando um fuzil AR-15. O ex-presidente discursava para apoiadores em um comício na cidade de Butler no momento dos disparos, e sofreu ferimentos leves na orelha direita.

O atentado também vitimou o apoiador do ex-presidente Corey Comperatore. Segundo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, ele era bombeiro e estava com a esposa e suas duas filhas no comício. Ele foi morto enquanto abraçava a família para protegê-la.