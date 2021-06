Prisão de Victor Sorrentino no Egito é prorrogada por mais quatro dias pelo Ministério Público

O médico brasileiro investigado por assédio sexual no Egito teve sua prisão prorrogada por mais quatro dias pelo Ministério Público do país, nesta terça-feira (1). As informações são do portal G1.

Victor Sorrentino está detido desde o domingo (30), após gravar e divulgar um vídeo nas redes sociais em que aparece constrangendo uma vendedora na cidade do Cairo.

Na noite da segunda-feira (31), a prisão do brasileiro foi mantida pelo órgão ministerial, até que uma nova decisão sobre o caso fosse tomada nesta terça.

A assessoria de imprensa de Sorrentino disse ao G1 sobre a realização de uma nova audiência nesta quarta-feira (2), contudo, mais informações sobre o caso são desconhecidas no momento.

Nas imagens divulgadas por Victor, ele faz, em português, perguntas de cunho sexual para uma vendedora de papiro que não entende o idioma.

"Elas gostam é do bem duro. Comprido também fica legal, né?", diz o médico, enquanto a mulher mostra os produtos.

No Egito, as pessoas subiram a hashtag 'responsabilize o assediador brasileiro', em repúdio à atitude.

Sorrentino tem mais de 300 mil inscritos em seu canal do YouTube, onde compartilha vídeos sobre saúde. As suas outras redes sociais foram desativadas após a prisão.

Investigação

Sorrentino foi interrogado por ação "de expor a vítima a insinuações sexuais e insinuações com palavras, a sua transgressão aos princípios da família e valores da sociedade egípcia, sua violação da santidade da vida privada da vítima e seu uso de sua conta online privada para cometer esses crimes", confirmou o MP.

O brasileiro, no entanto, alegou ao órgão que teria divulgado as imagens como uma piada. Após a repercussão do caso, ele pediu desculpas à vítima, que insistiu no processo judicial.

Antes de ser preso, Sorrentino comenta que se sentiu culpado. "Chega a bater uma culpa na gente". Victor também fala sobre sua família. Ele conta que a esposa, Kamila Monteiro disse que o filho do casal "sentiu alguma coisa" e ficou sem dormir: "A nossa energia passa para o nosso filho, né?", disse.