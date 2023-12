Primeiro jacaré leucítico do mundo nasce nos EUA; entenda condição

O primeiro jacaré completamente branco, em uma condição registrada como jacaré leucítico, nasceu em parque temático na Flórida, nos Estados Unidos. A equipe do Gatorland revelou que a filhote, ainda sem nome, tem 49 centímetros de comprimento e 96 gramas.

O evento é inédito, sendo o primeiro registro do caso no mundo. A condição ocorre devido a uma variação genética extremamente rara, que faz os animais ficarem brancos.

Conforme o Uol, a condição usualmente apenas deixa manchas na pigmentação esverdeada natural do animal. Sem a pigmentação, os jacarés não podem ficar expostos ao sol por muito tempo, pois podem se queimar.

O animal tem um irmão, que nasceu no mesmo dia, com coloração normal. Os pais eram jacarés leucíticos, mas possuíam somente as manchas.

Segundo parque, os jacarés somente irão ser apresentados ao público no próximo ano, porque ainda precisam crescer e se fortalecer um pouco mais. Enquanto isso, a Gatorland realiza "cuidados para monitorar a saúde e crescimento" dos jacarés.