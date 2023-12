Mina desaba na Amazônia venezuelana e deixa mortos e feridos

Uma mina na Amazônia venezuelana desabou e deixou mortos e feridos. O colapso de parte da estrutura ocorreu na última quarta-feira (6). Das vítimas, ao menos 10 venezuelanos faleceram e três brasileiros ficaram feridos. Equipes de resgate ainda tuam no local em busca de desaparecidos.

Os brasileiros foram identificados como Edevaldo da Silva Almeida, José Edemilson da Silva e Leonardo do Santos, conforme informou, nas redes sociais, a Secretaria de Segurança Cidadã do governo da Venezuela.

Os brasileiros, ainda conforme a Pasta, foram atendidos no Hospital Rosario Vera Zurita. Conforme o jornal O Globo, dos 10 mortos, quatro foram identificados como Camilo Adelis Banavidez Sucre, Argenis Rojas, Patricio Mujica, Francisco Lima. Uma quinta pessoa foi identificada apenas como Yonni.

O governador Ángel Marcano e agentes da Secretaria de Segurança Cidadã estiveram no local nesta quinta-feira (7) para acompanhar as buscar, seguindo instruções do presidente Nicolas Maduro.

'Tragédia anunciada'

Nas redes sociais, a ONG SOS Orinoco denunciou o acidente e informou que a mina é propriedade de um brasileiro. A ONG anunciou a morte de 18 pessoas, contudo, as autoridades negaram esse número.

"Tragédia anunciada! Desabamento mortal da mesma mina paraibana em San José de Wadamapa, em Icabarú, Bolívar, que já havia desabado em 12 de novembro", destacou a organização, que classificou a atividade em minas do tipo como 'desumana'", escreveram.

A Organização já havia publicado, em 12 de novembro, outro desabamento no local, sem fatalidades.