Papa Francisco manifesta 'preocupação' com guerra na Ucrânia em visita à embaixada russa

O papa Francisco visitou a embaixada russa na Santa Sé, para manifestar "sua preocupação com a guerra" na Ucrânia, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano nesta sexta-feira (25).

>> Conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao segundo dia nesta sexta-feira (25): acompanhe em tempo real

Em um gesto inusitado, o papa Francisco apareceu de carro na sede diplomática, a poucos metros da Praça de São Pedro. O pontífice permaneceu por mais de meia hora, confirmou o embaixador russo Alexander Avdeev, o que muitos interpretaram como uma oferta de mediação do papa.

Em declaração, ele disse que o pontífice argentino manifestou sua preocupação "com as crianças, com os doentes e com todos que sofrem". Papa Francisco, que pediu na última quarta-feira (23) para "preservar o mundo da loucura da guerra", fez inúmeros apelos pela paz e contra a guerra.

