Pai tenta cortar internet dos filhos e derruba conexão de duas cidades na França

Um ato de um pai contra os filhos adolescentes acabou dando dor de cabeça aos usuários de internet de duas cidades na costa do Atlântico, na França. Um homem usou um bloqueador de sinal proibido no país e acabou por interromper o serviço de telefonia e Wi-Fi. As informações são da revista Época.

A identidade do homem não foi revelada. Conforme a Agência Nacional de Frequências (ANFR), um inquérito identificou o uso ilegal de um aparelho conhecido como jammer para bloquear o sinal de internet.

A investigação foi iniciada após um alerta emitido por uma operadora de telefonia móvel. A empresa avisou que uma de suas antenas não funcionava mais à noite na cidade de Messanges, geralmente entre meia-noite e 3h. A interrupção também afetada partes do município de Moliets-et-Maa.

Solução

Para resolver o problema, um técnico da ANFR foi enviado ao local com uma viatura de laboratório totalmente equipada. O profissional também fez incursões a pé, com um receptor portátil, e conseguiu identificar a casa de onde os distúrbios vinham.

Após um interrogatório, o pai admitiu que estava usando bloqueador de ondas multibanda, capaz de neutralizar a telefonia móvel e WiFi. O responsável assumiu ter adquirido o aparelho para privar seus filhos da internet à noite e impedi-los de consultar as redes sociais, nas quais eram viciados.

"Uma solução radical, mas sobretudo ilegal. O equipamento não borrou apenas o interior de sua casa. Ele interrompeu seriamente toda a telefonia e internet móvel na área ao redor de sua casa, privando não apenas seus filhos, mas também seus vizinhos, os habitantes de seu município e o município vizinho de uma boa conexão móvel", diz uma nota publicada no site da ANFR.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo