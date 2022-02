Disney vai construir área residencial inspirada nos filmes da companhia, com 1,9 mil casas

A Disney anunciou esta semana o lançamento do projeto Storyliving by Disney, uma área residencial na Califórnia, inspirada nos filmes da companhia. Serão cerca de 1.900 casas construídas em um espaço exclusivo, com temáticas baseadas nos famosos personagens. Os preços ainda não foram revelados.

De acordo com o Estadão, a primeira etapa dessa comunidade foi batizada de Cotino e as obras começarão este ano na cidade de Rancho Mirage, em um terreno de mais de 250 hectares no Coachella Valley, na Califórnia.

A iniciativa terá um centro comercial, vários restaurantes, espaços de entretenimento para jovens e adultos com mais de 55 anos, bem como um hotel e um parque Disney de frente para o mar. Segundo fontes da empresa, parte dos serviços exigirá uma taxa de adesão adicional por parte dos habitantes.

A Disney também planeja construir outros bairros como Cotino nos Estados Unidos.

