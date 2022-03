O que é o Dia de São Patrício? Entenda a origem do St. Patrick´s Day na Irlanda e no mundo

Anualmente, no dia 17 de março, bares e restaurantes temáticos do Brasil e no mundo realizam promoções aos festejos do dia de São Patrício, em inglês "St. Patrick's Day". A data faz referência ao santo Patrício. Ele teria nascido por volta do ano 389, final do século IV.

Com o passar de décadas, os irlandeses foram migrando para outros países. A literatura aponta que famílias que viajaram aos Estados Unidos teriam iniciado os festejos. Os primeiros registros de comemoração do St. Patrick's Day são datados de 1601.

A comemoração da data com muita cerveja está ligada ao fato de São Patrício viver um grande período da vida na Irlanda. A bebida alcoólica do país é reconhecida como uma das melhores do mundo. Bares e restaurantes ofertam o líquido com diferentes fórmulas.

Embora seja fortemente associado à Irlanda, o possível local de nascimento do santo é em Banwen, no País de Gales, atualmente, localizado no Reino Unido.

A relação com a Irlanda aconteceria na adolescência do futuro santo. De acordo com a história, aos 16 anos Patrício teria sido capturado por piratas irlandeses. Foi levado à ilha da Irlanda e escravizado durante seis anos, quando conseguiu fugir e retornar à Grã-Bretanha.

Comemorações americanas

Legenda: Data é comemorada com feriado nacional na Irlanda Foto: Reprodução/ St. Patrick's Festival Ireland/ Facebook

No século 18, as festividades ganharam força em grandes cidades americanas como Boston.

Em Nova York, inclusive, está a Catedral de São Patrício, uma imponente igreja que é a sede da arquidiocese da região, localizada em plena Quinta Avenida. Na Irlanda, o 17 de março é feriado nacional.

O uso do trevo

Legenda: Planta virou uma das marcas usadas em festejos Foto: Shutterstock

Uma das marcas do trabalho de São Patrício foi utilizar o trevo, planta comum na ilha irlandesa, para explicar o conceito cristão de trindade: "Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo".

Ao santo também é atribuída a expulsão de todas as cobras da Irlanda. Isso porque São Patrício é representado em diversas imagens esmagando serpentes com um cajado.