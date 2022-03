Nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido combina dois subtipos da Ômicron

A subida de casos de Covid-19 no Reino Unido acabou fazendo com que autoridades descobrissem uma nova variante do coronavírus, a XE. Conforme os dados, ela é ainda mais transmissível, pois combina dois subtipos da Ômicron, as linhagens BA.1 e BA.2.

Pelo menos 637 caso foram notificados até esta segunda-feira (28). A primeira notificação foi em 9 de janeiro. Segundo a Agência de Saúde e Segurança do Reino Unido, a cepa é 9,8% mais transmissível que o subtipo BA.2. As informações são do Metrópoles.

Apesar de ser mais grave, as autoridades ainda não possuem dados suficientes para novos alertas e nem sobre a mais recente transmissibilidade dessa cepa.