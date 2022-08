Mulher é atacada por raposa contaminada com raiva nos Estados Unidos; veja vídeo

Uma mulher foi atacada por uma raposa contaminada com raiva em frente a própria casa, no estado de Ithaca, Estados Unidos. O episódio, que aconteceu no fim de julho deste ano, foi registrado pelas câmeras de segurança da residência e divulgado pelo primo da vítima, o meteorologista Ed Russo, nessa terça-feira (23).

"Minha prima foi atacada por uma raposa com raiva. Ela está bem, mas, meu Deus, esse vídeo é louco!", escreveu o homem no Twitter.

No vídeo, é possível observar a mulher falando ao telefone quando o animal se aproxima por trás e a ataca. A vítima tenta se livrar da raposa, desferindo diversos chutes contra ela, mas a investida continua. O mamífero só foi embora após o marido da mulher se aproximar com um pedaço de madeira.

Conforme o TMZ, posteriormente, o animal foi encontrado abatido e o corpo foi enviado para perícia na Universidade de Cornell, onde a contaminação por raiva foi comprovada.

A vítima teve cortes profundos nas mãos e escoriações. Ela foi submetida a uma bateria de vacinas contra doenças e está bem.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste