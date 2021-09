Milhares de pessoas são evacuadas na Índia por chegada de ciclone

Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas em três estados da Índia antes da chegada do ciclone Gulab à costa leste do País. A tempestade tropical está prevista para a noite deste domingo (26), conforme as autoridades locais.

O ciclone, com ventos previstos de até 95 km/h, tocará o solo entre os dois estados litorâneos de Odisha e Andhra Pradesh, segundo o departamento meteorológico indiano. Além disso, a tormenta estará acompanhada por "chuvas extremamente violentas", acrescentou o órgão.

As autoridades dos dois estados ameaçados pediram aos moradores que vivem perto da costa que busquem refúgio e enviaram centenas de socorristas à região.

Por sua vez, as autoridades de Bengala Ocidental, ao norte de Odisha, afirmaram que também tomarão precauções, apesar de não haver previsão de que o estado seja afetado diretamente. "Já evacuamos mais de 20 mil pessoas para escolas e edifícios governamentais que foram convertidos em abrigos anticiclone", declarou à AFP um funcionário do alto escalão, Bankim Hazra.

Em Odisha, a evacuação já começou em sete distritos, segundo o funcionário local PK Jena. Já em Andhra Pradesh, 85 mil pessoas serão deslocadas.

A cada ano, surgem cada vez mais ciclones no Oceano Índico, um fato que os cientistas atribuem às mudanças climáticas.

E maio deste ano, a Índia já vive a tragédia do ciclone Tauktae. Ao todo, 89 pessoas desapareceram e 33 morreram.

