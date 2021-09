Vulcão Cumbre Vieja abre nova boca de erupção e entra em fase mais violenta

Em erupção desde domingo (19), o vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, na costa da África, abriu neste sábado (25) uma nova boca de emissão de lava, a oeste do foco principal de emissão. Agora, são quatro fontes de erupção, com as duas que foram abertas na secta-feira (24) após mais de doze horas de fortes explosões.

Segundo o jornal La Vanguardia, a nova lava corre mais rápido e paralela ao fluxo principal, e já enterrou diversas casas. Os danos, por enquanto, são apenas materiais. O vulcão entra em uma fase mais violenta.

O governo das Ilhas Canárias já contabiliza cerca de 6 mil pessoas evacuadas, 200 só na sexta, e 400 casas destruídas. O aeroporto de La Palma segue sem operações, por conta da nuvem de cinzas que toma o espaço aéreo. Só é possível deixar a ilha de barco. Há duas operações planejadas para domingo (26), com vagas apenas no final da tarde.