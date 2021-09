Vulcão nas Ilhas Canárias entra em erupção; não há risco de tsunami

O vulcão Cumbre Vieja, localizado nas Ilhas Canárias, entrou em erupção neste domingo (19). Nesta semana, o alerta amarelo de risco já havia sido acionado pelas autoridades locais. De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), a erupção é de pequeno porte e não há riscos de tsunami até o momento.

Adormecido por décadas, o vulcão começou a dar sinais de atividade moderada desde o último sábado (11), segundo o Plano Especial de Proteção Civil e Atenção às Emergências de Risco Vulcânico das Ilhas Canárias (Pevolca).

Veja vídeo do Vulcão nas Ilhas Canárias:

Risco de tsunami é baixo

Localizado na ilha de La Palma, na costa do continente africano, estudos indicam que, caso tenha erupção explosiva, pode provocar um tsunami capaz de atingir as Américas, e o Brasil, na região Nordeste.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o pesquisador do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Afonso Rodrigues, explicou que as chances de a possível erupção causar um tsunami que atinja o Brasil são baixas.

"É muito pouco provável que isso aconteça. A distância é muito grande e o vulcão é muito pequeno. É provável que a gente tenha vulcanismos, mas vulcanismo, mesmo em ilhas oceânicas, não significa dizer que possa causar tsunami, muito menos que possa ser de magnitude suficiente para alcançar o litoral brasileiro", esclarece.

Abalos sísmicos

Segundo o Instituto Geográfico Nacional da Espanha, a atividade sísmica do vulcão "se acelerou nas últimas horas, com intensa atividade sísmica superficial". O órgão informou que os abalos são sentidos pela população da região. Desde o início das atividades do vulcão, foram 6.632 tremores detectados - 327 só neste domingo.

Os eventos, para especialistas, são considerados comuns gerados pela atividade vulcânica. "É natural. Quando a gente tem vulcanismo no Havaí, por exemplo, normalmente eles estão acompanhados de abalos sísmicos", explica Rodrigues.